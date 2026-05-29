Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: Yaralananlar var!

Karadeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor. Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıkan Vanuatu bayraklı bir Türk kuru yük gemisi, İHA saldırısının hedefi oldu. Olayda iki denizcimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sıcak çatışma alanı Karadeniz'de, sivil deniz taşımacılığını hedef alan saldırılara korkutucu bir yenisi daha eklendi. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamalarına göre, Odesa Limanı'ndan demir alarak Türkiye'ye doğru seyir halinde olan Vanuatu bayraklı bir Türk kuru yük gemisi, insansız hava aracının (İHA) hedefi oldu.

Saldırıda İki Denizci Yaralandı, Gemide Hasar Var

Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda gemi mürettebatından iki denizcinin yaralandığı ve acil tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Sosyal medyaya ve uluslararası haber ajanslarına yansıyan ilk görüntülerde, geminin güverte ve üst yapı bölümlerinde ağır hasar oluştuğu, mürettebatın olay sonrası soğutma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Sinop Açıklarında ve Kocaeli'de Peş Peşe Olaylar Ticari gemileri hedef alan bu saldırı, Karadeniz'deki ilk güvenlik ihlali değil. Deniz taşımacılığı şirketi Tribeca'nın yayınladığı çarpıcı verilere göre; Sinop'un Türkeli ilçesinin yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde seyreden Palau bayraklı 'James II' adlı boş yük gemisi de İHA saldırısına uğradı.

Aynı raporda, Sierra Leone bayraklı 'Altura' ve 'Velora' isimli iki geminin bölgede gemiler arası operasyon yürüttükleri sırada benzer şekilde hedef alındığı iddia edildi. T

ürk sahil güvenlik unsurlarının hızla bölgeye yönlendirildiği ve bu gemilerdeki mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz Mart ayında da Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında bir Türk tankeri insansız deniz aracı (İDA) ile vurulmuş ve 25 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.