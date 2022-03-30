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Karadeniz'deki doğal gaz için tarihi gelişme

Karadeniz'deki doğal gaz için tarihi gelişme

Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'ye taşınmasında kullanılacak kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi. Toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiği Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda, doğalgazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla sürüyor.

Filyos doğalgaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar sahaya giriş yapıyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Türkiye'ye geldi.

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos doğalgaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.

 

Etiketler karadeniz doğal gaz doğal gaz rezervi filyos
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