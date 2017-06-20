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  3. 20 Haziran 2017 13:04

Karadeniz'in büyüleyen güzelliği Uzungöl'ün adı değişti

Karadeniz turizminin göz bebeği Uzungöl yeni görünümüyle havuzlu bir siteyi andıyor.

Karadeniz'in büyüleyen güzelliği Uzungöl'ün adı değişti
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Doğasıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakan, Karadeniz turizminin göz bebeği Uzungöl günden güne yok oluyor. Göl çevresindeki tahribat ve betonlaşma herkesin tepkisini çekiyor. Konuya dikkat çekmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımsı Erdal Aksünger de "Doğa harikası olan Uzungöl, şimdi havuzlu siteye dönmüş!" diyerek eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri olan Trabzon simgesi Uzungöl’ün etrafına yapılan istinat duvarı, göl çevresindeki muhteşem manzarayı yok etmeye başladı.

Doğal yapının nasıl bozulduğu Uzungöl’ün eski ve yeni fotoğraflarından açıkça belli oluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de konuya sessiz kalamayarak, bu cennet yerin tahribatına dikkat çekmek için twitter hesabından iki fotoğraf paylaşıp şu notu yazdı;

“Akp’den önce doğa harikası olan Uzungöl, şimdi havuzlu siteye dönmüş!Üstüne bir köprü yapıp, duble yolla İstanbul’a bağlandı mı tamamdır!”

İşte Aksünger’in o paylaşımı:

 

erdal aksünger , trabzon , uzungöl , çaykara