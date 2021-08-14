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Karadeniz'in rengi değişti! O büyüleyen mavi denizi unutun

Karadeniz'in rengi değişti! O büyüleyen mavi denizi unutun

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı.

Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.

Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.

Etiketler Karadeniz kahverengi sel felaket
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