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  3. 24 Ocak 2018 17:48

Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

Mardin'de Faruk Gezen Hudut Karakolu'na, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Çatışmada 3 terörist öldürüldü.

Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü
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Mardin in Nusaybin ilçesindeki Faruk Gezen Hudut Karakolu'na, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verilmesi sonucu 3 terörist öldürüldü.

Türk Silah Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine önlemler artırıldı.     

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden NusaybinŞehit Sözleşmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateşi açılması sonucu hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle karşılık verildi.     

Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, 3 terörist öldürüldü.

Taciz ateşinde hudut karakolunda herhangi yaralama ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.  

AA

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