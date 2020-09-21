Karantina kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Bolu'da polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Caddesinde denetim yaptı. Denetim sırasında HES kodu kontrolü yapılan 1 kişinin pozitif vaka, 2 kişinin de temaslı hasta olduğu tespit edildi. Polis ekipleri durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye, para cezası kesildi. Covid-19 testi pozitif çıkan Z.G. ve pozitif temaslı E.Y. ve Y.Ç. daha sonra, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurduna götürüldü.