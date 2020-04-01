Karantina zamanı sıkılma, işte karantinadayken yapılacaklar listesi!

Korona virüs salgını nedeniyle şu günlerde birçok kişi evde vakit geçiriyor. Peki evde bu zamanlarda neler yapılabilir? Sizin için karantina günlerinde evde yapabileceklerinizin listesini hazırladık:

1. Kitap Okumak

İster dünya klasikleri olsun ister yerli romanlar olsun evinizde birçok farklı türde kitap okuyabilirsiniz. Karantina günlerini evde geçirmek için kitap okumak iyi bir tercih olabilir. Tarih kitapları, çocuk kitapları ve kişisel gelişim gibi kitap çeşitleri okuyabilirsiniz. Bu kitaplarda kendinizi keşfedebilir ve olay örgüsünün içinde keyifli bir vakit geçirebilirsiniz.

2. Televizyon İzlemek

Yerli ve yabancı film seviyorsanız istediğiniz online platformlarda dram, korku, macera, komedi türündeki filmleri izleyebilirsiniz. Samsung televizyonlar ile filmleri daha canlı ve parlak bir renkte izleyebilirsiniz. Ayrıca filmlerin yanında bir diziye başlayabilir, yarıda kaldığınız sezonları bitirebilirsiniz.

3. Konsol Oyunu Oynamak

Arkadaşınızla ya da tek başınıza istediğiniz bir bilgisayar oyununu Samsung 139 EKRAN 4K Ultra HD LED TV’de oynayabilirsiniz. Ya da farklı marka televizyonlar ile bağlantı kurup en zorlu grafiklerdeki oyunları çalıştırabilirsiniz. Bilgisayar oyunları ile maceraya çıkabilir fantastik dünyanın bilinmeyenlerini keşfedebilirsiniz.

4. Televizyondan Uzaktan Eğitimi Takip Etmek

Karantina’da yapılabilecekler arasında başlatılan uzaktan eğitimlere katılabilirsiniz. Böylelikle hem derslerinizden geri kalmayacak hem de bilgilerinizi yenileyebilirsiniz.

5. Masabaşı Egzersizleri

Karantina günlerinde eğer uzun saatler boyunca masa başında çalışıyorsanız kendinize mola verip egzersiz yapabilirsiniz. Böylelikle hem yorgunluğunuzu giderebilecek hem de formda kalabilirsiniz.