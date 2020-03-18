  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mart 2020 21:14

Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti !

Sivas'ta yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sorna karantinaya alınan kişi görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Polis kısa sürede yakalayarak tekrar karantinaya aldı.

Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı.

Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.

İHA & DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , hasta , alarm , karantina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM