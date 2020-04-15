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  3. 15 Nisan 2020 17:25

Karantinadan çıkan umreci koronavirüsten öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri'de karantina sürecini tamamladıktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıktan 10 gün sonra koronavirüs nedeniyle öldü.

Karantinadan çıkan umreci koronavirüsten öldü
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Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri’de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda korona virüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan’a gönderildi. Silvan’a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Korkutan, dün akşam saatlerinde korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan’ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.

İHA

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