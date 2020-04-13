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  3. 13 Nisan 2020 22:33

Karantinadan çıkanları böyle uğurladılar

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşların bir kısmı Burdur'da karantinaya alınmıştı. Karantina sürecini tamamlayanlar, halk oyunuyla memleketlerine uğurlandı.

Karantinadan çıkanları böyle uğurladılar
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Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çeşitli ülkelerden getirilen ve Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Yurdu'na yerleştirilen 145 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Yurt personeli, çıkış işlemleri öncesi karantinadan çıkanlara moral vermek için Burdur yöresine ait halk oyunu oynadı. Bu sırada yurtta kalan bazı vatandaşlar, oyun havasını pencerelerden izledi, alkış tuttu.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.
Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 145 kişi, sağlık kontrollerinin ardından 11 araçla memleketlerine uğurlandı.

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karantina , yeni tip
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