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  3. 01 Nisan 2020 10:51

Karantinadan kaçan hastayı ağabeyi yakalattı!

Kayseri'de, koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kaçan hasta, ağabeyinin ihbarıyla yakalanarak tedavi altına alındı.

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Adı açıklanmayan 35 yaşındaki erkek hasta, gece yarısı yakınları tarafından koronavirüs şüphesiyle Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Yapılan kontrollerin ardından hastanın, hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ancak, yatış işlemleri devam ederken hasta, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hastayı bulmak için çalışma başlattı. Ağabeyi, saat 04.00 sıralarında polisi arayarak, kardeşinin eve geldiğini söyledi. Hasta, polis ve sağlık gerevlileri tarafından evinden alınıp, hastaneye götürüldü. Hastaneye yatırılan hastanın, korktuğu için kaçtığı öğrenildi.

DHA

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kayseri , karantina
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