Karantinaya alınan köy sayısı artıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirü salgınında ölü sayısı 108'e, vaka sayısı ise 7 bin 402'ye yükseldi. Koronavirüs vakası görülen bazı belde, köy ve mahalleler karantina altına alındı.

VAN'DA 2 MAHALLE VE 2 MEZRA

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da dün akşam saatlerinden itibaren karantinaya alındı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgelerde yolları keserek giriş çıkışlara izin vermedi. Mahalle ve mezraların İstanbul'dan akrabalarının yanına gelen iki kişide Corona Virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı öğrenildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Mahalle ve mezralardaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

Bu arada Van kent merkezi ve ilçelerinde, Corona Virüs önlemleri kapsamında belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

KÜTÜHYA'DA BİR KÖY

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.



Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin” denildi.



Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

ÇANKIRI'DA BİR KÖY

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

GÜMÜŞHANE VE ARTVİN'DE İKİ KÖY

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.





Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.



KORONAVİVÜS HASTASI İLE TEMASI BELİRLENDİ

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü, Kocaeli'den gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.



Doğu Karadeniz'de daha önce de Rize'de merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köy, Van’ın Çaldıran ilçesinin Han Mahallesi, Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü, Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü de karantinaya alınmıştı.

Koronavirüs karantinalarında İstanbul detayı