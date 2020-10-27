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  3. 27 Ekim 2020 18:38

Karantinayı delerek gezmeye çıkan yaşlı adam böyle yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Covid-19 temaslısı olan ve karantina kurallarını ihlal eden 70 yaşındaki İ.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karantinayı delerek gezmeye çıkan yaşlı adam böyle yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs temaslısı olduğu belirlenen İ.D. evinde karantinaya alındı. Karantina tedbirlerine uymayan İ.D.’nin dışarıya gezmeye çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 112 sağlık ekipleri ile birlikte gerekli tedbirleri alarak Gaziler Mahallesi 23. Sokağa giden polis ekipleri, İ.D.’yi bakkalda yakaladı.

İ.D. kalan karantina süresini doldurmak üzere Manisa’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna gönderildi.

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