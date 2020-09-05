Karar verildi: Üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacak!

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi ve corona nedeniyle eğitimlerin normal mi yoksa uzaktan mı yapılacağı merakla bekleniyordu.

YÖK tarafından bütün üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda bir karar alınacağı belirtildi.

UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ

YÖK’ün bu kararının ardından Sağlık Bakanlığı, güz döneminde eğitim ve öğretimin yüz yüze ve aynı ortamlarda bulunarak değil uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin mümkünse ertelenmesi ertelenemiyorsa gerekli tedbirlerin alınarak sürdürülmesini önerdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK’ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

*Bakanlığın cevabi yazısında ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.

*Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim. İHA