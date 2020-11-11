Karasu Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gündür evinde izole olduğunu belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve 12 gün daha evinde karantinada kalacağını aktaran Sarı, bu süreçte ziyaretçi kabul edemeyeceğini bildirdi.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Belediye Meclis Üyesi Esra Bıyıklıoğlu'nun da Kovid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmış, evlerinde karantinaya girmişlerdi.