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  3. 11 Kasım 2020 18:37

Karasu Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Belediye Başkanı İshak Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti.

Karasu Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gündür evinde izole olduğunu belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve 12 gün daha evinde karantinada kalacağını aktaran Sarı, bu süreçte ziyaretçi kabul edemeyeceğini bildirdi.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Belediye Meclis Üyesi Esra Bıyıklıoğlu'nun da Kovid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmış, evlerinde karantinaya girmişlerdi.

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