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  3. 11 Temmuz 2019 16:11

Karasu Plajı'nda bomba paniği !

Sakarya'da Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran bir cisim paniğe neden oldu. Cismin bir denizaltıya ait olduğu belirlendi. Uzmanlar sahilde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karasu Plajı'nda bomba paniği !
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından Denizaltı'na ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu.

Olay, Karasu Akkum mevki'inde bulunan bir plajda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede kıyaya vuran cismin Denizaltı'na ait bir bomba olduğu belirlendi. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken kıyıda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan kıyaya vuran denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

İHA

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