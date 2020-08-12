Kardeşini ve annesini öldüren Vali yardımcısı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OLAY
Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. gözaltına alınmıştı.
Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.
Vali yardımcısı, kardeşini ve annesini öldürdü!
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