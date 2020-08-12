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  3. 12 Ağustos 2020 20:16

Kardeşini ve annesini öldüren Vali yardımcısı tutuklandı

Adana'da, annesini ve erkek kardeşini tabancayla öldüren ve gözaltına alınan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın tutuklandığı öğrenildi.

Kardeşini ve annesini öldüren Vali yardımcısı tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.

Vali yardımcısı, kardeşini ve annesini öldürdü!Vali yardımcısı, kardeşini ve annesini öldürdü!

 

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