Kardeşlerin çözülemeyen arazi kavgası

İddialara göre, ilçenin Perşembe beldesi Hacıibadi köyü'nde yaşayan Baloğlu ailesi evlerine giriş çıkış yaptıkları yolların abisi tarafından kapatıldığını söyledi. Abi Hüseyin Baloğlu Milli Emlak'tan aldığı yeri dikenli tel ile çevirerek hem babasının hem de kardeşinin evlerine giriş yolunu kapattı.

“34 senedir konuşmadığı abisi ile bu kez dikenli tel ayırdı”

Kaldığı eve gidecek yolu olmadığını söyleyen Osman Baloğlu; “Abim Milli Emlak'tan evimizin önündeki yeri satın alarak bizi ve babamı yolu olmayan ev olarak bıraktı. Ailemin bu dikenli tellerden geçme şansı kalmadı. Evimize giremez, hayvanlarımıza bakamaz olduk. Aracım evin altında kaldı, tarım makinelerimde öyle. Her yer dikenli telle çevrili olduğu için ne girebiliyoruz ne de kullanabiliyoruz. Ben ailem ile birlikte aşağıdaki kulübede yatar olduk. Babam yaşlı adam gece rahatsızlansa arabam evin garajında hapsolduğu için hastaneye getiremeyeceğim. 1965'ten beri babamın evinin yolu abimin arsayı satın almasıyla kapandı. Ben ve babam mağdur kaldık. Evimize gidecek yol istiyoruz” dedi.



“Evine dikenli tel ardından baktı”

Oğlunun yolu kapatmasıyla evine gidip gelemediğini söyleyen baba Durmuş Baloğlu; “91 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bu yolu kullanırdım. Oğlum Hüseyin buradaki satın aldığı araziyi dikenle telle çevirince evime gelip gidemez oldum. Başka yolumda olmadığı için dışarıda kaldım. Her akşam bir başkasının evinde kalarak idare ediyorum. Bu yaşta dikenli telleri geçip evime giremem" diye konuştu.

Komşu Necati Koz da yıllarca hep beraber yeri ekip biçtiklerini söyleyerek, “Hüseyin bu araziyi almadan önce bize ihaleye girmememiz gerektiğini, yolumuzu göstereceğini söyledi. Şimdide yolu tamamen kapatarak sözünü tutmadı. Tartıştığımız günler, sonu karakolda şikâyetle geçiyor. Yerlerimizden geçecek yol bile bırakmadığından adliyeye gidip şikâyetçi olduk” dedi.

"Babam ve kardeşlerim benden şikayetçi oldu"

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı Hüseyin Baloğlu da iddialara yanıt verdi. Baloğlu, babası ve kardeşlerinin kendisinden şikayetçi olduğunu belirterek "Ben o boş araziyi 2007 yılından beri Milli Emlak'tan kiralıyorum ve 2019 yılında da ihaleyle satın aldım. Milli Emlak'a 2020 yılında ölçtürdüm. Buraya ağla tutmak istedim. Benim sınır kökenlerimi kaldırıp attı. Arazisine ağla tutamayacağımı söyledi. Ben buraya yeniden kadastro getirdim. Yeri ölçtürdüm yine itiraz ettiler. Benim kimsenin yerine ihtiyacım yok. Hatta Hasan Koz'a orada fazladan yer bile bıraktım. Tapulu arazimi kapattım. Benim bunlara arazi verecek halim yok. Kusura bakmasınlar" dedi.