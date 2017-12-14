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  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2017 16:19

Kargodan çıkanlar şoke etti !

ABD'den Gaziantep'e gönderilen kargonun içinden çıkanlar herkesi şoke etti.

Kargodan çıkanlar şoke etti !
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Amerika’dan, Gaziantep’e gönderilen kargo paketlerinde 47 tabanca parçası ele geçirildi. Kargo paketlerinin gönderildiği evlerde ise, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si paket sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla ABD’den Gaziantep’e gelen kargo paketlerinden şüphelenip arama yaptı. M.H.K. ve M.Ö. adına gelen paketlerde 47 tabanca parçası ele geçirildi. Paketlere el koyan ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Olayla ilgili paket sahipleri M.H.K. ve M.Ö. ile evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 5 şarjör ele geçirilen T.Ş. gözaltına alındı.

DHA

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