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Karı-koca bir gün arayla koronavirüs kurbanı

Karı-koca bir gün arayla koronavirüs kurbanı

Kastamonu'da koronavirüse yakalanan yaşlı çift, bir gün arayla hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan çift bir gün arayla corona virüse yenildi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi’nde yaşayan Ali Ö.(78) ve eşi Cemile Ö. (76), tedavi için gittikleri İstanbul’a corona virüse yakalandı.

İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alınan Ali Ö. önceki gün vefat etti. Ö., Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde defnedildi.

Cemile Ö.da eşinden 1 gün sonra corona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Cemile Ö. eşinin mezarının yanına defnedildi.

İHA

Etiketler koronavirüs
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