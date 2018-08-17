''Karım zorla kaçırıldı'' demişti ! Şok gelişme...

Araç takip sistemleri sorumlusu Orçun K. ile geçen yıl evlenen Sevda K., 3 gün önce ortadan kayboldu. Sevda K.'den haber alamayan eşi ve ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Eşinin kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen Orçun K., polise maddi ve manevi sorunlarının olmadığını anlattı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, bir süre önce çalıştığı mağazadan ayrılan genç kadının, evinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini ve tek başına İzmirAdnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümüne gittiğini belirledi.

Kayıp başvurusu üzerine ülke genelinde araştırma yapan polis, Sevda K.'yi Sakarya'da buldu. Polise, ailesini aradığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten Sevda K., ilk olarak İstanbul'a geldiğini ardından sevgilisiyle Sakarya'ya geçtiklerini kaydetti. Bu gelişme üzerine Sevda K.'nin hem ailesi hem de eşi karakola giderek, kayıp başvurularını çekti.