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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, babası kulağını görünce şoke oldu

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, babası kulağını görünce şoke oldu

Malatya’da 5 yaşındaki küçük kız kulağına kene yapışmış halde hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesi ile küçük kızın kulağındaki kene alındı.

Olay, 17.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karın ağrısı şikayeti olan 5 yaşındaki Asel Ö.’in kulağına yapışmış halde bir keneyi gören babası bir yakınının özel aracı ile Asel’i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırdı.

 Burada doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle küçük kızın kulağındaki kene alınırken, Asel Ö.’in hastanedeki tetkiklerine devam edildiği belirtildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan küçük kızın babası Aliseydi Ö., keneyi küçük kızın karın ağrısı şikayetinde bulunması sonrasında fark ettiklerini belirterek, tetkikler sonrası Asel'in taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

Etiketler kene küçük kız
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