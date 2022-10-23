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Karıncanın yakından çekilmiş görüntüsü şaşkına çevirdi

Karıncanın yakından çekilmiş görüntüsü şaşkına çevirdi
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Bir karıncanın yakından çekilmiş fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yakından çekilen görüntüsü damga vurdu. 

Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, 'Karınca' fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.

5-X objektif lens ile mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait fotoğraf, birinci seçildi.

Korku filmi sahnelerini andıran karede karıncanın sinirli ve gergin görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Etiketler karıncanın yüzü karıncanın yakından çekilen görüntüsü
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