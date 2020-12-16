Karısını, baldızını ve köpeğini öldüren adamdan şoke eden savunma

ABD'de yaşanan korkunç cinayet kan dondurdu. Wisconsin eyaletinde yaşayan Adam Roth, 34 yaşındaki karısı Dominigue’i ile birlikte kız kardeşi Deirdre’yi ve ailenin köpeğini bıçaklayarak öldürdü.

Koronavirüsten korumak için öldürmüş

36 yaşındaki Desiree ve 62 yaşındaki Gilane ise saldırı nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sorguya alınan Roth, koronavirüsün geldiğini ve onları korumak istediği için öldürdüğünü söyledi.

"Bu alınabilir bir risk değil”

Roth’un serbest bırakılırsa tekrar cinayet işleyeceği şüphesiyle ömür boyu hapis cezası almasını isteyen savcı Ted Szczupakiewicz, “Roth şartlı olarak serbest bırakılırsa önemli bir risk oluşturabileceğine dair açık kanıtlar var. Bu alınabilir bir risk değil” dedi.

Avukatından 'akıl hastalığı' savunması

Adam Roth’un avukatı Cameron Weitzner ise savcının talebine itiraz etmeyerek “Bu dava, hiçbirimizin anlayabileceğini düşünmediğim şekilde akıl hastalığından muzdarip birinin davası” dedi.

Adam Roth iki kez birinci dereceden cinayet ve iki kez de birinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandı.