KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...
KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi !
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi !
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan flaş karar !
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan flaş karar !
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz karar
ABD, NATO çıldırıyor ! Bakan açıkladı: Bu hafta imzalar atılabilir
ABD, NATO çıldırıyor ! Bakan açıkladı: Bu hafta imzalar atılabilir
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2017 20:02

Karlov cinayetinde günler sonra flaş gelişme !

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastıyla ilgili soruşturmada meslekten ihraç edilen eski polis Ramazan Yücel tutuklandı.

Karlov cinayetinde günler sonra flaş gelişme !
A+ A-

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu için meslekten ihraç edilen eski polis Ramazan Yücel tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yücel, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yücel, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yücel'in "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.  Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 2'si polis 4 kişi tutuklanmıştı.

AA

cinayet , rusya , tutuklama , suikast , karlov
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM