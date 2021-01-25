Karne dağıtan AK Partili isim hakkında suç duyurusu

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Tekirdağ'da yaşanan karne skandalını video ile duyurdu. Videoda, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, öğrencilerin karnelerini evlerine giderek dağıtıyordu.

Yarkadaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ait karneleri dağıtmasını "Parti devletinin bir skandalı daha" diye yorumladı.

Yarkadaş, karnelerin okul Müdürü Abdullah Şenol tarafından AK Parti'ye verildiğini belirterek "Yaptığı suçtur" dedi.

Bu sabah ise Birleşik Kamu İş Tekirdağ Temsilciliği, Okul Müdürü Abdullah Şenol hakkında suç duyurusunda bulundu. Sendika Okul Müdürü Şenol'un "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" başta olmak üzere, altı ayrı suç işlediğini iddia etti.

Söz konusu suç duyurusuna Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da destek verdi.