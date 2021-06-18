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Karneler e-Okulda erişime açıldı

Karneler e-Okulda erişime açıldı

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgelerine e-Okul'dan erişebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve başarı belgelerini erişime açtı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler.

 

e-Okul sisteminde karne notları nasıl görüntülenir?e-Okul sisteminde karne notları nasıl görüntülenir?Haber

Basılı karneler 2 Temmuz'da verilecek

Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek.

Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak. (DHA)

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.

Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

 

Etiketler eokul karne dijital karne
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