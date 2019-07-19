Karpuzları kepçeyle toplandı: ''Vatan haini olsam...''

Kayseri'nin Melikgazi pazar yerinde kamyonla karpuz satan pazarcıların karpuzları kepçeyle toplandı. Olaya isyan eden pazarcı ise video çekerek haber kanallarına gönderip isyanını dile getirdi. Pazarcı ' Ben vatan haini olsam, bu kadar şeyi yapmazdınız' dedi.

Kayserihaberler.com’da yer alan habere göre Kayseri Melikgazi Pazar yerinde tezgahları olmadan kamyonla satış yapan gençlerin karpuzlarını zabıta ekipleri kepçe ile topladı. Karpuzları izinsiz sattıkları öne sürülerek toplanan genç pazarcı isyan etti. Zabıta memurları kepçe getirerek topladığı karpuzları kamyon kasasına yükledi ve yurtlara dağıtacaklarını söyledi.

Karpuz satan genç olay anını videoya alarak şu sözleri dile getirdi; 'Ben vatan haini olsam,bu kadar şeyi yapmazdınız. Satacağımız bu karpuzlarla 9 çocuğa ekmek götürüyoruz biz. Ekmeğimizle oynuyorsunuz, hiç mi vicdanınız yok? Yazık günah değil mi bunca parçalanan karpuzlara? Biz bunları satabilmek için devlete 2.500 civarı vergi ödedik. Şimdi giden paralara ne olacak?' dedi. Yaşanan anları ise videoya aldı.

Olay sonrası polisler geldi ve pazarcılar olay yerinden uzaklaştırıldı.