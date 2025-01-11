Karşılıksız çekle 100 milyon TL'lik vurgun
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 100 milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 100 milyon TL'lik karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Şaduman Y.(45)'yi yakaladılar. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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