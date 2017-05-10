Karşısına ayı çıktı böyle kaçtı !

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde 50 yaşındaki Özdoğan Kan, ormanda karşısına çıkan boz ayının kendisini yaklaşık bir kilometre kovaladığını belirterek, 'Canımı zor kurtardım' dedi. Kan'ın yaşadıklarını anlatışı ise ortaya bu güldüren görüntüleri çıkardı.

Önceki gün, Pamukova Akçakaya Mahallesi’nde zeytin bahçesine ilaç atmaya giden Özdoğan Kan, traktörünü yol kenarında bırakarak tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alana girdi.

İddiaya göre, bu sırada Özdoğan Kan’ın karşısına yanında yavrusu olan boz ayı çıktı. Ayının üzerine doğru gelmesi üzerine Özdoğan Kan, koşarak kaçtı. Yaklaşık 1 kilometre Özdoğan Kan’ı kovalayan ayı, daha sonra yavrusunun yanına yöneldi.

Çok korktuğunu söyleyen Özdoğan Kan, ‘Ayı karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Hoşt hoşt diyerek kovalamak istedim, üstüme doğru gelmeye başladı. Traktöre doğru koşsam beni yakalayacak diye düşünüp ormana doğru bağırarak koşmaya başladım. Ben bağırarak koşarken o da arkamdan geliyordu. Bazen koşmayı bırakıp arkada kalan yavrusunun yanına gidiyor sonra tekrar bana doğru koşuyordu. Allah’ım ben öldüm diye düşündüm. Yaklaşık ormanın içinden 800-1000 metre aşağıya doğru koştum. Yavrusu ayıya yetişemeyince en son yavrusunun yanına gidip benim peşimi bıraktı. Amcamı aradım, ‘Amca çabuk beni almaya gel, ben aşağıda yoldayım beni ayı kovaladı’ dedim. Amcam otomobille gelip beni aldı’ dedi.

Özdoğan Kan, ayının kendisi kovalamasından çok korktuğunu, arkadaşlarının kendisine ‘Biz olsaydık vururduk’ dediklerini ifade ederek, ‘Sen gel de o anı yaşa, mümkün değil, kolay da değil. Hala korkuyorum bacaklarım titriyor. Yakınlarım ‘Bu korkuyla sen 40 gün sonra ölürsün’ dedi. Doktora gittim. Doktor bana yaran varsa tedavi ederiz ama korkuya yapacak hiçbir şeyimiz yok dediler’ diye konuştu.