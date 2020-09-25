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  3. 25 Eylül 2020 18:26

Kars'ta ayı köylülere saldırdı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Tunçkaya köyünde yabani erik toplamak için ormana giden İsrafil Kaya (68), 3 yavrusuyla burada gezen ayının saldırısına uğradı.

Kars'ta ayı köylülere saldırdı
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Kaya'nın bağrışları üzerine köylüler olay yerine gelince ayı bölgeden uzaklaştı.

Pençe darbeleriyle ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.
 
 

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