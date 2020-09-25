Kars'ta ayı köylülere saldırdı

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Kaya'nın bağrışları üzerine köylüler olay yerine gelince ayı bölgeden uzaklaştı.
Pençe darbeleriyle ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.
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