Kars'ta balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kars Çayı'nda balık ölümlerinin su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit etti.

Ağustosun ilk haftası Kars Çayı'nda, meydana gelen balık ölümlerinin nedeni belli oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu Balık ölümlerinin, su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit etti.

Kars Kalesi'nin yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkisinde, ağustos ayının ilk haftasında, toplu balık ölümleri meydana geldi. Çok sayıda ölü balığın su yüzeyine vurması nedeniyle Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak, su ve balıklardan numune aldı. Yapılan inceleme sonucu balıkların ölüm nedeninin, oksijen yetersizliği olduğu ortaya çıktı.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kars Baraj Gölü'nde yaşanan balık ölümleri neticesinde müdürlüğümüz teknik personelinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme neticesinde balık ölümlerinin su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını tespit etmiştir. Olay yerinden alınan balık numuneleri, Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiş olup sonuçlar uygun gelmişti.