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  3. 01 Aralık 2019 10:32

Kars'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve depremin 6 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Kars'ta korkutan deprem
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Son dakika haberine göre AFAD verilerine göre Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Kars'ta merkez üssü Sarıkamış olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09:07'de olan deprem yerin 6 km altına meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Deprem ilçede ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyünün muhtarı Remzi Karabayır, sabah saat 09.07'de deprem olduğunu ve köyde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Depremin Oltu ilçesine bağlı birçok mahallede de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'DAN KARS'TA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
 
Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, 'Kars, Sarıkamış'ta saat 9.07'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.
 
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
 
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

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