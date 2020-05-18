Kars'tan acı haber: 1 asker şehit, 2 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Operasyonda yaralanan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.