Kars'tan acı haber: 1 asker şehit, 2 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
BİR ASKER ŞEHİT OLDU
Operasyonda yaralanan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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