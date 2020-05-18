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  3. 18 Mayıs 2020 17:55

Kars'tan acı haber: 1 asker şehit, 2 yaralı

Kars kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'tan acı haber: 1 asker şehit, 2 yaralı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Operasyonda yaralanan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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terör , içişleri bakanığı
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