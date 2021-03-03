Kartal'da müzik sektörüne destek konserleri devam ediyor

Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak ve Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile Şubat ayında başlattığı destek konserlerine, Mart ayı süresince de devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşecek olan online konserler serisi kapsamında 19 sanatçı sahne alacak.

Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak ve Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile Şubat ayında başlattığı destek konserlerine, Mart ayı süresince de devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşecek olan online konserler serisi kapsamında 19 sanatçı sahne alacak.

Başta Kartal’da ikamet eden sanatçılar olmak üzere müzik sektöründeki birçok değerli ismi ilçedeki kültür merkezlerinde müzikseverlerle buluşturan Kartal Belediyesi, Mart ayı boyunca kısıtlamalar dolayısı ile ertelenen konserleri ekrana taşırken, ekonomik zorluklarla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek oluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen ve 1 Mart 2021 itibari ile başlayan konserler, 20 Mart 2021’e kadar devam edecek. Konserlerin tamamı, Kartal Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Online konserler serisinde yer alacak isimler şu şekilde; Volkan Şahin (01 Mart), Alpay Karadağ (02 Mart), Ersin Yılmaz (03 Mart), Poli&Masarif (04 Mart), Onur Öztürk (05 Mart), Metin Önderoğlu (06 Mart), Serdar Kemal (07 Mart saat 20.00), Yücel Karakuş (07 Mart), Kartal Belediyesi Kadınlar Korosu (08 Mart), Aykut Şahan (09 Mart), Neriman Ulusu (11 Mart), Soner Turan (12 Mart), Ozan Turhal (13 Mart), Eren Aydın (14 Mart), Fulya Koç (15 Mart), Onur Alçınkaya (16 Mart), Mertcan Parlak (17 Mart), Yasin Bulun (19 Mart) ve Ayla Karacan (20 Mart). Serdar Kemal konseri dışındaki tüm konserler, saat 21.00’da yayınlanacak.

Pandemi süreci ile birlikte ülke olarak ekonomik bir darboğazdan geçtiklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, bu süreçten en çok etkilenenler arasında sanatçıların olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kartal Belediyesi olarak her zaman sanatı ve sanatçıyı destekleyecek çalışmaları hayata geçirme çabası içerisinde olduk. Pandemi ile birlikte alınan kararlar doğrultusunda sahne alamayan sanatçı kardeşlerimiz, bu zorlu süreçten en çok etkilenenler arasında oldu. Bu süre zarfında faaliyetlerini iptal etmek durumunda kalan sanatçılarımıza bir nebze destek olabilmek amacı ile ‘Şubat Ayı Destek Konserleri’mizi başlattık. Mart ayı ile birlikte bu konserlerimize devam edeceğiz. Bu sıkıntılı zamanları bir an önce arkamızda bırakmayı umut ediyoruz. O günler gelene kadar birlik ve beraberlik ruhu ile sıkı bir dayanışma anlayışı ile birbirimizin yüklerini hafifletmeye ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz.”