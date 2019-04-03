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  3. 03 Nisan 2019 17:49

Kartal'da seçim nöbeti devam ediyor

İstanbul Kartal'da ilçe seçim kurulu önünde sandık nöbeti 4. gününde devam ediyor. AK Parti'nin itirazı nedeniyle İBB seçimlerinde tüm oylar yeniden sayılıyor.

Kartal'da seçim nöbeti devam ediyor
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31 Mart yerel seçimlerinde Kartal'ın yeni belediye başkanı seçilen CHP'li Gökhan Yüksel, Kartal ilçe seçim kurulu önünde açıklama yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel'in açıklamaları şu şekilde:

"Nöbetimizin 4. gününde Kartal ilçe seçim kurulu önündeyiz. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin oylarının sayımı devam ediyor. Sayma kararı aldılar, biz de saygı duyuyoruz. Şimdiye kadar 28 tane sandık açıldı. 28 sandığın sonunda büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun oy farkı 8 tane daha arttı. Dolayısıyla, sayım konusunda bizim bir endişemiz yok. Fakat süreç, süre uzuyor. Ekrem Başkanımız İstanbul’da hizmet etmek ve hizmete başlamak istiyor. Mazbatanın bir an önce verilmesi her açıdan daha sağlıklı olacak.

Elbetteki biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz burada. Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan 16 milyon İstanbul halkı, kazanan Kartal’daki 468 bin kişi. Dolayısıyla biz bütün komşularımızla, bütün Kartal’daki ve İstanbul’daki komşularımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Artık güler yüzlü bir hizmet anlayışı başlasın diyoruz. Hepinize saygı ve sevgiler."

gökhan yüksel , kartal
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