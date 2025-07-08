Kartalkaya faciası davasında kahreden anlar: Otel sahibinin damadı duruşma boyunca uyudu

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü ve aynı zamanda da otel sahibi olan H.E.'ünün damadı E.A. duruşmanın bugün görülen 2'nci celsesinde duruşma boyunca uyudu....

Bolu'da aralarında yazarımız Nedim Türkmen ve ailesinin de olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya faciasında duruşmalar devam ediyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri H.E., E.E., C.H., E.A., E.A. Z.Y., A.D., K.Ö., C.Ö., M.S. ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdür Vekili K.C. ve İtfaiye Eri İ.A. hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli T.P., H.Ö. ve B.Ü., mutfak personeli R.B., E.Ö. ve F.Y. iş güvenliği uzmanları K.D. ile E.K., resepsiyon görevlisi Y.Ç. Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İ.P. ile İ.K. FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi A.A. ile çalışanı A.B., LPG tesisatı bakım görevlileri D.A. ile M.Ş. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri S.K., Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı B.B., Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Y.E. rdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü M.Ö.'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yakınlarını kaybeden aileler sanıkların ifadelerini gözyaşları içinde dinlerken sanıkların içinde olan otelin sahibinin damadının duruşma boyunca uyuduğu ortaya çıktı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi H.E.'ün damadı olan E.A.'ın duruşma boyunca uyuduğunu söyledi.

Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir E.A. var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi.

Avukat Hasarpa, otel sahiplerinin dinlenmesini beklendiğini söyleyerek, "Duruşmada bolca eksiklikler de var ama biz şu anda aslında olaya odaklandık ve bir şekilde çözüm almaya çalışıyoruz. Adalet sürecinin vaktinde ve makul süre içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bağımsız bir şekilde işlemesini istiyoruz ama bununla birlikte bu gece de 1'e kadar süreceğini düşünüyorum. Bugün asıl birazcık zor olacak. Çünkü ailenin dinlenmesini bugün için bekliyoruz. Otel sahipleri ve yönetiminin dinlenmesi bugün gerçekleşecek beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

"E.A.'ya tüm eksikleri tek tek anlattık"

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık C.Ö.'in savunması alındı. C.Ö., savunmasında, "E.A., 'itfaiye bugün denetime gelecek refakat edin' dedi. Denetime geldiler, öğle yemeğinden sonra 6'ncı kata çıktık. İtfaiye eri metreyle koridoru ölçtü. Restoran, spa ve 5'inci kata çıktık. Yangın denetlemesi yaptı. Elindeki formu doldurup, rapor haline getirdikten sonra 'bizim müdürler, sizin müdürlerle görüşecek' dediler. Ben de imza attım. Ben de E.A.'a gittim konuyu anlatmak için. Orada Gazelle Otel Genel Müdürü A.D.'i gördük. Emir beye tüm eksiklikleri tek tek anlattık. Emir bey inceledi ve 'ben K.Ö. ile görüşürüm' dedi. 'Benim başıma iş açtınız' diye bize de kızdı E.A.. Koridorlar mevzuata uygun değildi. 'Restorandaki davlumbazda sensör yok, spada acil çıkış yok' dediler. Resepsiyonda hazır olan formu doldurdu itfaiye eri İrfan Acar. Elimde eksikleri bilgisayarda temize çekip, E.A.'a gösterdim. Denetlemenin olduğu gün A.D. de Grand Kartal Otel'deydi ve o gün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi de vardı. Tüm müdür ve müdür yardımcıları oteldeydi” dedi.

Yangın sırasında 10'uncu katta M.S. ile birlikte olduğunu belirten C.Ö., “Kokuya uyandım ve odadan çıkınca dumandan ilerleyemedim. Odada 1 saat kafamızı pencereden çıkardım. İtfaiye sepeti ile yangından kurtarıldım. Alarm çalmadı. Daha öncesinde yangın tatbikatı yapılmadı" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA