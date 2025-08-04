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Kartalkaya faciasında başmüfettişe soruşturma izni verildi

Kartalkaya faciasında başmüfettişe soruşturma izni verildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski iş müfettişi C.A. hakkında soruşturma izni verdi.

Bolu'nun turizm bölgelerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından, kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin idari ve adli süreçler de başlatılmıştı.

Yangınla ilgili incelemelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dönemin Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı olarak görev yapan İş Başmüfettişi C.A. hakkında soruşturma izni verilmesi kararını verdi. Karar ile kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihmalleri olup olmadığını değerlendirilecek.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin idari ve adli soruşturmalar, ilgili kurumlarca sürdürüyor olup, Bakanlık tarafından verilen soruşturma izniyle de ilerleyen günlerde yürütülecek incelemelere yön vermesi bekleniyor.

İHA

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Etiketler kartalkaya iş başmüfettişi yangın grand kartal otel
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