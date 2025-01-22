Kartalkaya faciasında ''cenaze'' fırsatçılığı: 100 bin lira istiyorlar

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından bazı özel cenaze nakil araçlarının, yakınlarını kaybeden ailelerden 100 bin TL'ye varan ücret talep ettiği ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşların acılı yakınları ikinci bir şoku daha yaşadı.

Cenaze işlemleriyle uğraşan vatandalar cenaze fırsatçılarıyla karşı karşıya kaldı. Habertürk'te yer alan habere göre, kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği öğrenildi.

Tepki çeken bu durum vatandaşların şikayetiyle ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgi veren Bolu Belediyesi yetkilileri ise belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti.

Habertürk