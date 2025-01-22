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Kartalkaya'daki faciada skandal iddia: ''Ekiplerden para istediler''

Kartalkaya'daki faciada skandal iddia: ''Ekiplerden para istediler''
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Kartalkaya'da 76 canımızı yitirdiğimiz otel yangının ardından olay yerinden iki ayrı kaynaktan gelen iddia kan dondurdu. İddialara göre yangında kül olan otelde kurtarma çalışmalarını yürüten AFAD ekiplerinin konaklaması için de ücret istendi...

Türkiye Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği facia için gözyaşı dökmeye devam ederken Sözcü TV ve Tv100 muhabirlerinin gündeme getirdiği aynı iddia kan dondurdu.

İddialara göre 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası otelde çalışma yürüten AFAD ekiplerinin otelin yanmayan bölümünde dinlenmek için konaklama yapmak istediği fakat otel yöneticilerinden kurtarma ekiplerinden ücret talet ettiği iddia edildi.

TV100 muhabiri Fatih Poyraz AFAD ve itfaiye ekiplerinin 24 saati aşkın bir süredir orada olduğunu vurguladı ve "Kalan ekipler dinlenmek için o otelde konaklamak istedi. Ancak AFAD personeliyle yaptığımız görüşmede otel yetkililerinin onlara bir ücret sunduğunu öğrenmiş olduk. Yanan otelin yan binasında, yanmayan kısmında konaklamak isteyen personelden ücret talep edildiği iddiası var" ifadelerini kullandı.

Poyraz ayrıca otelin resepsiyonuna hala rezervasyon için telefonların da geldiği söyleyerek "Rezervasyon yapıp burada kalmak isteyen misafirlerin olduğuna kendim bizzat resepsiyon telefonunun yanında şahit oldum" dedi.

Gündeme bomba, yüreğimize yara olarak düşen bu skandal iddianın aynısı SÖZCÜ TV muhabiri Emre Sercan İke tarafından da paylaşıldı. İke "Burada çalışan ekiplerle de konuşuyoruz.10 saat süren çalışmada AFAD, itfaiye ekipleri burada çalışma yürüttüler. Edindiğimiz aslında başka bir bilgi var." dedi. 

İke sözlerini "Otelin yanında başka bir işletme daha var yangında zarar görmeyen. Gazetecilerin, AFAD ekiplerinin dinlendiği bir alan var. Aynı işletmeciye ait olduğunu öğrendik. Bu otelin sahibinin diğer işletmesinde AFAD ekiplerinin konaklaması için ücret istendiği iddia edildi. Bu insanlar burada çalışmalarını yürütüyor, bir yandan arama çalışmaları devam ediyor." diyerek sürdürdü.

 

 

Etiketler kartalkaya yangın otel bolu AFAD kurtarma ekipleri
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