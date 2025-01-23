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Kartalkaya'daki yangın faciasında yanıt bekleyen 5 soru

Kartalkaya'daki yangın faciasında yanıt bekleyen 5 soru
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CHP lideri Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin iktidarın ve bakanların sorumluluğu belediyelere yıkmaya çalıştığını belirterek 5 soru sordu...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şeffaf ve hakkaniyetli bir soruşturma çağrısı yaparken "Bu kapsamda üzerimize düşen tüm katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Faciayı siyasetten uzak tutumaya çalıştıklarını ancak aynı karşılığı iktidardan göremediklerini belirten Özel, "Önce, facianın gerçek boyutlarının kamuoyu ile paylaşılması için 6 saat boyunca AK Parti Ankara İl Kongresindeki konuşmaların tamamlanması beklendi. Ardından turizm alanlarındaki ruhsatlandırma ve belgelendirme sorumluluğu tüm mevzuata göre açıkça kendisinde olan Kültür ve Turizm Bakanı, Bolu Belediyemizi hedef gösterdi" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sorumluluğu CHP'li belediyelerin itfaiyelerine yıkmaya çalıştığını belirten Özel, facianın iktidara yakın medyada yer alma şeklini de şu sözlerle eleştirdi:

"Beştepe’nin iletişim merkezleri harekete geçirilerek sorumlular gizlenmeye çalışıldı. Devletin Anadolu Ajansı, otelin dışındaki 70 metrekarelik bir kafeye verilen belgeyi dördüncü kattaki restorana verilmiş gibi göstererek algı yönetimi kampanyasına alet edildi. Uzaktan kumandalı sözde gazeteciler, yorumcular, uzmanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığını sorumluluk dışında tutmak için seferber oldu."

İŞTE ÖZEL'İN YÖNELTTİĞİ 5 SORU

"Gerçek sorumluların ortaya çıkması ve benzer bir acının tekrar yaşanmaması için cevaplanması gereken sorular var" diye Özel, şu 5 soruyu yöneltti:

"1.⁠ ⁠Sömestr tatilinde tam kapasite çalışan kış turizmi bölgesinde neden yangına müdahale edecek bir itfaiye teşkilatı kurulmamıştır?

2.⁠ ⁠Söz konusu otel, 2007 yılında, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden aldığı yangın yeterlilik belgesi ile bugüne kadar nasıl faaliyetini sürdürmüştür? Bakanlığın denetimleri sırasında neden yeni bir belge istenmemiştir? 18 yıl yeni bir yeterlilik belgesi almayan otelin ruhsatı, tek yetkili olan Bakanlık tarafından neden iptal edilmemiştir?

3.⁠ Mevzuata göre otellerin, 30 Nisan 2024 tarihine kadar Bakanlığa teslim etmesi gereken yangın yeterlilik belgelerinin süresine neden istisna getirilerek süre uzatımı yapılmıştır?

4. 2007 yılından sonra ilk kez Aralık 2024’te Bolu Belediyemizden denetim talep edilmiş, Belediyemiz otele uygunluk belgesi vermemiştir. Belediyemizin vermediği uygunluk belgesi hangi kurumdan alınmıştır? Alınmamışsa Bakanlık bu otelin ruhsatını neden iptal etmemiştir?

5. Kültür ve Turizm Bakanı, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimden geçtiğini, yangın yeterlilik belgesinin mevcut olduğunu söylemiştir. Bu belgeleri Belediye vermediğine göre hangi kurum vermiştir? Hiçbir kurum vermediyse 2007 tarihli belgenin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlık 18 yıl önceki belgeyi nasıl yeterli görmüş, bu otele nasıl denetim onayı vermiştir?"

Özel açıklamasını, "Bu sorulara verilecek yanıtlar; sistemsizliğin, yetki karmaşasının ve denetimsizliğin bizi nasıl bir faciaya götürdüğünü ortaya çıkaracaktır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyor, yaşanan faciadan siyasi rant devşirmeye çalışanları milletin vicdanına havale ediyorum" sözleriyle noktladı.

Etiketler CHP özgür özel 5 soru kartalkaya otel yangını
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