Kartlı Geçiş Sistemi Nedir?

Hem güvenlik açısından önem taşıyan hem de personel takibini kolaylaştıran bu sistemler günümüzde pek çok farklı alanda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle personel takibi noktasında en sık kullanılan sistemlerin başında geldiğini belirtelim. Erişim kontrol sistemi ya da geçiş kontrol sistemi gibi farklı isimlerle de adlandırılabilen kartlı geçiş sistemi biyometrik sistemler kategorisinde değerlendiriliyor.

Bu sistemde kullanılan kartlar kişinin kimlik bilgilerini barındırıyor ve üzerinde de manyetik bantlar bulunuyor. Sisteme 5 ile 10 santimetre uzaktan tutulan kartların okuyucu tarafından algılanması mümkün olabiliyor. Okuyucu ile iletişime geçen bu kart sayesinde girişe ya da çıkışa izin veriliyor. Aynı zamanda bu sistemlerin uyarı verme gibi son derece önemli bir özelliğe sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Giriş ya da çıkışa izin verilmemesi durumunda sesli ya da görsel anlamda uyarı verebilen sistemler güvenlik noktasında da beklentileri karşılıyor.

Kartlı Geçiş Sistemlerinde Veriler Bilgisayara Aktarılır

Bu sistemlerin en önemli özelliklerinden biridir geriye dönük olarak veri kontrolü yapılabiliyor olmasıdır. Çünkü giriş ve çıkışlar tarih ya da saat gibi çeşitli veriler eşliğinde bilgisayar ortamına aktarılıyor ve bilgisayar ortamında bu veriler depolanıyor. Gerekli görülmesi halinde geçmişe dönük olarak bir inceleme yapılması mümkün olabiliyor. Sadece giriş çıkış yapan kişilerin kimlik bilgileri değil hangi kapıdan giriş çıkış yapıldığı gibi önemli bilgilere de sistem üzerinden ulaşılabiliyor.

Verilere ulaşım pratik bir şekilde yapılabiliyor ve aynı zamanda raporlama özelliğinden faydalanmak da mümkün olabiliyor. Raporlama için şu seçenekler kullanıcının karşısına çıkıyor:

o Sisteme onaylı tüm kart sahiplerinin listesi

o Kapı giriş ve çıkışlarının kayıt raporu

o Kart kullanım raporu

o Herhangi bir zaman diliminde bina içerisinde bulunanların tüm listesi

o Grup kartları takip raporu

o Kart sahipleri detay raporu

o Zaman periyod raporları

o Grup kartları takip raporu

Kartlı geçiş sistemleri hakkında merak edilen her türlü sorunun yanıtına ulaşmak için Netser.com.tr adresine tıklanabilir. Bu platformda söz konusu sistemlerin kullanım alanlarına dair ayrıntılı bilgi de mevcut.