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Kaş açıklarında 45 kişiyi taşıyan tekne battı

Kaş açıklarında 45 kişiyi taşıyan tekne battı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içerisinde 45 kişinin olduğu tekne battı. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı, bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş’ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerimiz bölgeye intikalinden sonrasında arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler msb kaş antalya tekne
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