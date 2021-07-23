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Kaş açıklarında batan teknedeki 37 kişi kurtarıldı

Kaş açıklarında batan teknedeki 37 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında içerisinde 45 kişinin olduğu tekne battı. Milli Savunma Bakanlığı, 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde göçmenleri taşıyan tekne battı.

Bölgeye intikal eden "TCG Gelibolu" ve "TCG Gökova" fırkateynleri ile arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

İçinde 45 göçmenin bulunduğu teknedeki çalışmalar sonucunda 37 kişi kurtarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

 

Etiketler msb kaş antalya tekne
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