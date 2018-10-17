Kaşıkçı olayında delil bulundu, konsolos kaçtı !

Associated Press haber ajansı Türk polisinin başkonsolosluktaki aramalarda Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kesin kanıtları bulduğunu dünyaya duyurdu. CNN İnternational ise bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını öne sürdü. Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesi de dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazete, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia ederek olaya karışan 7 Suudi Arabistan vatandaşının pasaport bilgilerini yayımladı.

KONSOLOS KAÇTI

Öte yandan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, dün saat 17.00'de Atatürk Havaalanı'ndan kalkan Arabistan Havayolları'na ait bir uçakla ülkesine döndü. Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim'den bu yana konutundan çıkmayan Uteybi iddiaya göre havalimanında kendisini durdurmak isteyen Türk görevlilere "Beni engelleyemezsiniz" diye çıkıştı.

SUUDİ YETKİLİLER KATILMADI, ARAMA YAPILMADI

Uteybi'nin ülkesine gitmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri de arama yapmak üzere başkonsolosluk rezidansına gitti. Konutun bahçesindeki kuyu ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün giriş yaptığı kapalı garajda inceleme yapılması öngörülüyordu. Ancak Suudi yetkililerin katılamaması nedeniyle konutta arama yapılamadı.

Önceki akşam uzman ekiplerin başkonsolosluk binasında yaptığı incelemelerde 6 farklı DNA örneği bulunduğu öğrenildi. Her türlü doku örneği, çöp ve atık sularla ilgili toplanan deliller tek tek inceleniyor.

"OLAYI TÜM DETAYLARIYLA ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin için şu değerlendirmede bulundu: "Son derece hassas ve etkili şekilde bu süreci takip ediyoruz. Bütün kurumlarımız olay duyulduğu andan itibaren son derece etkin araştırma yürütüyor. Mesele bütün dünyanın meselesi haline gelmiştir. Bazı eleştiriler oluyor. Konsolosun dokunulmazlığı var. Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. İlk andan itibaren biz kendi soruşturmamızı yürütmek adına konsolosluk binasına ve konsolosluk evine girmek için talepte bulunduk. Kuşkusuz her şeye bakılıyor. Olayı tüm detaylarıyla ortaya çıkartacağız."

"SAVCILIK İFADE ALABİLİR"

Dışışlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kaşıkçı olayını açıklığa kavuşturmak zorundayız. Soruşturma şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Başkonsolosluk şahısların sorgulanacağı yer değildir. Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir" diye konuştu.