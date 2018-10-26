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  3. 26 Ekim 2018 19:26

Kaşıkçı soruşturmasıdna yeni gelişme: ''İade talepnamesi''

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan 18 kişi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talepnamesi hazırladı.

Kaşıkçı soruşturmasıdna yeni gelişme: ''İade talepnamesi''
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Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak tutuklu bulunan 18 kişi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talepnamesi hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı iddia edilen 18 kişinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: 

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.

26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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