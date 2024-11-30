Kasım ayının erken seçim anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma tarafından yapılan "bu pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinin sonuçları açıklandı...

ORC Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Anket 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. İşte anketin sonuçları: CHP: Yüzde 31,2

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy almıştı. AK Parti: Yüzde 28,1

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı. DEM Parti: Yüzde 7,5

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,0

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs'ta yüzde 2,90 oy almıştı.



İYİ Parti: Yüzde 4,3

İYİ Parti bir önceki genel seçimde yüzde 9.90 oy almıştı.



Zafer Partisi: Yüzde 4

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,4

DEVA Partisi: Yüzde 1,2

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,1

Saadet Partisi: Yüzde 1

Demokrat Parti: Yüzde 1

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6

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