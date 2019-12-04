Kasım'da teröristlere ağır darbe

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.



Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı. Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi.



17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda ise 124 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 işbirlikçi yakalandı" dedi.

Çataklı ayrıca 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.