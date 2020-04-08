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  3. 08 Nisan 2020 17:58

Kasiyere doğru hapşıran müşteriye 392 TL ceza !

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir markette kasiyere doğru hapşuran müşteriye 392 TL ceza kesildi.

Kasiyere doğru hapşıran müşteriye 392 TL ceza !
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine corona virüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.

Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde medyana geldi. İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışana doğru hapşırdı.

Yaşanan tartışma üzerine market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.

İHA

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