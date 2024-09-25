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Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 şahıs, polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler. O anlar vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 şahıs, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekip tehditler savurdu. Yaşanan olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti.

Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O anlar kamerada

Şahısların polis ekiplerine mukavemet gösterdiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin polis ekiplerini, silah çekerek tehdit ettiği görülüyor. Şahıslar dakikalarca polis ekiplerini tehdit ederek kendilerini bırakmalarını söylüyor.

İHA

Etiketler kastamonu Polisi tehdit Kastamonu polise mukavemet
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